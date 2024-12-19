Hepsiburada, 2024'ün en çok satan kitaplarını açıkladı

Hepsiburada, 2024'ün en çok satan kitaplarını paylaşarak, kategorilerin ilk sırasında çocuk kitaplarının yer aldığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca Hepsiburada platformunda 250 binden fazla farklı kitap listelenirken, 10 milyon adet kitap okurlarla buluştu. Kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı.

En fazla çevrim içi sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı Çağrı Odabaşı'nın "Genel Kültür Kitabım - Büyüyorum" kitabı aldı. Listenin devamında "Büyük Sorular Kitabım", "Sevginin Gücü", "Konuşturan Sorular" ve "Cumhuriyet'in İlk Sabahı" kitapları yer aldı.

2024'te en çok satan yazarlar arasında birinci sırayı Pierre Franckh aldı. Franckh'in "Rezonans Kanunu" isimli kitabı 2024'ün en çok aratılan ve en çok satın alınan kitap oldu. Bu kitabı, Ahmet Ümit'in "Yırtıcı Kuşlar Zamanı" isimli kitabı ve Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi" isimli kitabı takip etti. 2024'te en çok aranan yazar ise Şermin Yaşar oldu.

2024'te yayımlanarak en iyi çıkış yapan eserler arasında Ahmet Ümit'in "Yırtıcı Kuşlar", Sally Roney'in "Intermezzo" ve Matt Haig'in "Hayat İmkansız" kitapları öne çıktı. Özellikle Ahmet Ümit'in yeni kitabı "Yırtıcı Kuşlar Zamanı", ön siparişe açıldığı ilk gün 1000'den fazla sipariş alarak büyük bir başarıya imza attı. Hepsiburada ve Yapı Kredi Yayınları işbirliğiyle gerçekleştirilen tanıtım, yılın en başarılı kitap tanıtımları arasında yer aldı.

Listelere en çok eklenen kitaplarda ise edebiyat kategorisinde Pierre Franckh'ın "Rezonans Kanunu", çocuk kitaplarında "Genel Kültür Kitabım-Büyüyorum" ilk sırayı aldı.