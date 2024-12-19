Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan hayatını kaybetti!

Gelin Evi programıyla tanınan Neşe Özkan hayatını kaybetti. Karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbi duran Neşe Özkan'ın 28 yaşında olduğu ortaya çıktı.

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28 yaşında, aslen Trabzonlu sosyal medya fenomeni olan Neşe Özkan hayatını kaybetti. Neşe Özkan'ın son zamanlarda estetik ameliyatlar geçirdiği ve karın germe ile göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.

Şubat ayında yayınlanan Gelin Evi yarışmasında yarışan Neşe Özkan'ın bir süredir sık sık estetik operasyonlar geçirdiği iddia edildi. Gelin Evi yarışmasının ardından sosyal medya fenomeni olan Neşe Özkan hayatını kaybetti.

28 yaşında olan Neşe Özkan karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu iddiasıyla hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi olan Neşe Özkan, sosyal medyada 124 bin takipçiye sahip.