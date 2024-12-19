BIST 9.885
DOLAR 35,08
EURO 36,66
ALTIN 2.955,66
HABER /  GÜNCEL

Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan hayatını kaybetti!

Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan hayatını kaybetti!

Gelin Evi programıyla tanınan Neşe Özkan hayatını kaybetti. Karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbi duran Neşe Özkan'ın 28 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

28 yaşında, aslen Trabzonlu sosyal medya fenomeni olan Neşe Özkan hayatını kaybetti. Neşe Özkan'ın son zamanlarda estetik ameliyatlar geçirdiği ve karın germe ile göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.

Şubat ayında yayınlanan Gelin Evi yarışmasında yarışan Neşe Özkan'ın bir süredir sık sık estetik operasyonlar geçirdiği iddia edildi. Gelin Evi yarışmasının ardından sosyal medya fenomeni olan Neşe Özkan hayatını kaybetti. 

28 yaşında olan Neşe Özkan karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu iddiasıyla hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi olan Neşe Özkan, sosyal medyada 124 bin takipçiye sahip. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hepsiburada, 2024'ün en çok satan kitaplarını açıkladı
Hepsiburada, 2024'ün en çok satan kitaplarını açıkladı
Masadaki asgari ücretliler konuştu: Listeyi doldurun asgariyi belirleyin
Masadaki asgari ücretliler konuştu: Listeyi doldurun asgariyi belirleyin
Trafik magandası genel cerrahı bıçakladı
Trafik magandası genel cerrahı bıçakladı
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Hamile olduğunu açıklamıştı! Survivor Sahra'dan üzen haber geldi
Hamile olduğunu açıklamıştı! Survivor Sahra'dan üzen haber geldi
Arda Güler, Real Madrid'de 5. kupasını kazandı
Arda Güler, Real Madrid'de 5. kupasını kazandı
Faiz kararı sonrası piyasalar! Dolar ve altın rakamlarına bakın, 2 yılın zirvesini test etti
Faiz kararı sonrası piyasalar! Dolar ve altın rakamlarına bakın, 2 yılın zirvesini test etti
Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
İzmir'de 32 yaşındaki Semra'nın korkunç ölümü! Kapüşonu dolandı...
İzmir'de 32 yaşındaki Semra'nın korkunç ölümü! Kapüşonu dolandı...
TÜRK-İŞ asgari ücret öncesi açıklama: 'Her şey ortada'
TÜRK-İŞ asgari ücret öncesi açıklama: 'Her şey ortada'
 Trendyol Süper Lig'de 17. hafta! İşte oynanacak maçlar
 Trendyol Süper Lig'de 17. hafta! İşte oynanacak maçlar