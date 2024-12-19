Kuyumcularda yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren kimlik ibrazı gerekecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumcularda 185 bin lira üzeri işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu 1 Ocak 2025 itibarıyla etkin şekilde uygulamaya başlayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolandırıcılık ve kara para aklamanın önüne geçmek amacıyla kuyumculuk sektöründe kimlik ibrazı zorunluluğunu yeniden gündeme taşıyor. Yeni düzenleme ile 185 bin lira ve üzeri alım-satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale getirilecek. Uygulama, hem sektördeki vergi kaçağını önlemeyi hem de kayıt dışı işlemleri engellemeyi hedefliyor.

MASAK DENETİMLERİ SIKILAŞTIRIYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yıllar önce kuyumculuk sektöründe yüksek tutarlı işlemler için kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti. Ancak, uygulamanın sahada yaygın şekilde hayata geçirilmediği belirtiliyor. Çok sayıda kuyumcunun milyonlarca liralık işlemleri kimlik talep etmeden gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu durumun önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni denetim ekipleri oluşturdu.

Bakanlık, yalnızca vergi kaçakçılığını değil, aynı zamanda mevzuata aykırı işlemleri de denetleyecek. 185 bin lira üzeri veya bağlantılı işlemlerde toplam tutarın bu sınırı aşması durumunda kimlik ibrazı yapılmadığının tespit edilmesi, ağır cezaları beraberinde getirecek.

KİMLİK İBRAZI ZORUNLU OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kuyumculuk ve mücevherat sektörünün en büyük vergi kaçağı bulunan alanlardan biri olduğunu vurgulamıştı. Şimşek, bu sorunun çözümü için kapsamlı bir denetim mekanizması kurulacağını duyurdu.

Yeni düzenleme ile kuyumcular, 2025 yılı itibarıyla belirlenen sınırın üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmeyen kişilere satış yapamayacak. Kimlik bilgilerini kaydetmekle yükümlü olacak kuyumcular, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmekle de sorumlu olacak. Uygulamaya uymayan kuyumcular, ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

KAMU SPOTLARI VE BİLGİLENDİRME KAMPANYALARI

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, düzenlemenin sektörde ve halk arasında yeterince bilinmediğine dikkat çekerek, bilgilendirme kampanyalarının önemine vurgu yaptı. Sönmez, "Vatandaşlarımız zaman zaman belgelerin talep edilmesi nedeniyle tedirgin oluyor. MASAK yetkililerinden bu konuda kamu spotları hazırlamalarını talep ettik. Ayrıca yeni sınır belirlendikten sonra kuyumculara bilgilendirici afişler asmayı planlıyoruz" dedi.

Bu adımların, hem kuyumcular hem de vatandaşlar için düzenlemenin anlaşılmasını kolaylaştırması hedefleniyor.

Türkiye’de kuyumculuk sektörü, vergi kaçağı ve kayıt dışı ekonomi açısından riskli sektörlerden biri olarak görülüyor. Altın ve değerli mücevherlerin yüksek değer taşıması, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçların bu sektör üzerinden gerçekleştirilmesine zemin hazırlıyor. Bu nedenle kimlik ibrazı zorunluluğu, sektörde şeffaflığı artırmayı ve mali suçlarla mücadeleyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.