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Ambulansa yol vermeyen taksiciye para cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ambulansa yol vermeyen taksiciye para cezası

Üsküdar'da, ambulansa yol vermediği tespit edilen taksi sürücüsüne 1380 lira para cezası kesildi.

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Sivil trafik ekipleri, bir taksicinin ambulansa yol vermediğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, taksinin plaka bilgilerinden yola çıkarak kimliğini belirledikleri taksici C.Ç'yi yakaladı.

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermediği" ve "saygısızca araç kullandığı" gerekçesiyle toplam 1380 lira para cezası kesildi.

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