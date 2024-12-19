Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı! Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti beklerken toplantıda herhangi bir rakamın konuşulmadığı ortaya çıktı.

Abone ol

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.

Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer aldı.

Komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Bu iki toplantıda işçi ve işveren taraflarının görüşleri dinlenmiş, ancak herhangi bir rakam açıklanmamıştı.

Bugün yapılan üçüncü toplantıda rakamların konuşulması bekleniyordu. Ancak herhangi bir rakamın konuşulmadığı bildirildi.

Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz." dedi.