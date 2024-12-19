Mahfi Eğilmez'den faiz indirimi için kritik tahmin!

Ekonomist ve analist Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası, kısa vadeli borç durumu ve ekonomik riskleri değerlendirdi.

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayında 2-2,5 puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngördü. Eğilmez, bu adımın döviz kurlarında büyük bir şok oluşturmayacağını ifade etti. Ayrıca faiz politikasının esnek olması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, enflasyonun düşmesi durumunda faiz indiriminin mantıklı olabileceğini belirtti. Ancak faiz artırımı konusunda Türkiye’nin bazı çekinceleri bulunduğunu da dile getirdi.

Eğilmez, Türkiye ekonomisinin kısa vadeli dış borç seviyesinin yüksek olduğunu ve mevcut rezervlerin bu borçları karşılamakta yetersiz kaldığını açıkladı. Brüt rezervlerin 160 milyar dolar, net rezervlerin ise 44-45 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirtti. Eğilmez, ayrıca CDS primlerinin halen 240 seviyelerinde seyretmesinin ekonomik riskleri artırdığını ve bu durumun dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

KONUT YATIRIMININ GELECEĞİ

Konut sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eğilmez, kira artışlarında yüzde 25’lik sınırın kaldırılmasının ardından kiraların hızla yükseldiğine dikkat çekti. Ancak, kiralarda bir düşüş yaşanması durumunda konutun yatırım açısından cazibesini kaybedebileceğini ifade etti. Eğilmez, bu durumun konut piyasasında dengelerin yeniden değerlendirilmesine yol açabileceğini belirtti.

DÖVİZ PİYASASI ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Döviz piyasasına ilişkin yorumlarında Eğilmez, 1 doların 1 euroya denk gelmesinin ABD’nin ithalatını artırabileceğini ve bunun ekonomide tarifelerle düzenlenmeye çalışılan etkiler oluşturabileceğini söyledi. Bu gelişmenin küresel ticaret dengeleri üzerindeki etkisine dikkat çeken Eğilmez, döviz piyasasındaki hareketlerin yakından izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

1 TL’NİN MALİYET SORUNU

Eğilmez, madeni paraların üretim maliyetleriyle ilgili dikkat çekici bir değerlendirme yaparak, 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL’ye çıktığını açıkladı. "Bu, enflasyonun yol açtığı bir sonuç. Madeni parada kullanılan metal fiyatları yükseldiği için 1 lirayı 3 liraya mal eder hale gelmişiz. Çok ciddi bir durum" şeklinde konuşan Eğilmez, bu sorunun çözümünün enflasyonu düşürmek olduğunu vurguladı. "Madeni parayı kaldırmak bir çözüm değil. 1 lira senin para birimin; bunu kaldırmak mümkün değil" dedi. Eğilmez, geçmişteki enflasyon​ dönemlerinden örnekler vererek, 1980’lerde para üstü olarak madeni paranın yerine kibrit veya sakız gibi ürünlerin verildiğini hatırlattı. "Sanki o döneme doğru gidiyoruz gibi görünüyor" diyen Eğilmez, enflasyonu düşürmenin şart olduğunu belirtti.

"TEK ÇÖZÜM, ENFLASYONU İNDİRMEKTİR"

CNBC-e’de Servet Yıldırım’ın "1 TL’nin maliyeti 3 TL olduysa ne yapılmalı?" sorusuna cevap veren Eğilmez, "Tek çözüm, enflasyonu indirmektir" ifadelerini kullandı. ABD’de uzun yıllardır 1 doların aynı değeri koruduğuna dikkat çeken Eğilmez, "ABD’de bagajınızı taşıyan kişiye 1 dolar verdiğinizde memnun olur. Ama burada 1 TL verirseniz hoş karşılanmaz" diyerek durumu mizahi bir şekilde değerlendirdi.