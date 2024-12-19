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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da çok net Suriye mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da çok net Suriye mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Suriye için yoğun diplomasiyi sürdüren Erdoğan, zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile de bir araya gelecek. Zirvede konuşan Erdoğan "Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.nErdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Suriye için diplomasi yoğunluğunu artıran Erdoğan'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılacak.

Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Artan çatışmalar krizler ve savaşlar karşısında küresel güvenlikle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

Suriye’deki gelişmeleri, halkın çıkarını önceleyen yaklaşımla çok yakından takip ediyoruz. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, savaş yorgun ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var.

Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz.

Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir."

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