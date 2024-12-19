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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Benim için mega projedir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Benim için mega projedir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin şu anda 106 kreşi olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, "Kreşlerin her birisi, benim için kesinlikle mega projedir. Çünkü oradan çıkacak cevherler, orada aldıkları eğitimle yarınlarda ülkemize değer katacak çalışmalar yapacak. " dedi.

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Üsküdar Belediyesince kreş açılışı ve temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her yatırımda İstanbul'un güzelleşmesi, modernleşmesi ve refah seviyesinin artmasını amaçladıklarını söyledi.

Her yatırımın gönlündeki ve zihnindeki yerinin çok kıymetli ve farklı olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ama buradan ifade edeyim, kreş başka bir noktada. Kreşte çocukların neşesi, öğrenme arzusu, kendisini sınıfa kaptırıp arkadaşlarıyla bir arada olması, öz güveninin artması, inanılmaz bir kıvanç katıyor ruhumuza. Dolayısıyla kreşlerin her birisi, benim için kesinlikle mega projedir. Çünkü oradan çıkacak cevherler, orada aldıkları eğitimle yarınlarda ülkemize değer katacak çalışmalar yapacak. O güzel çocuklarımızın yarınlarını hiçbirimiz tahmin edemeyiz. Her emeği geçene teşekkür ediyorum."

İBB'nin şu anda 106 kreşi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "10 binin üzerinde çocuk hayata eşitlenerek başlıyor. Ayda 2 bin 500 lira veriliyor. Bugünün asgari ücretinin 7'de biri neredeyse." ifadelerini kullandı.

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