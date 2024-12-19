Sakarya'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi, hayatını kaybetti.Abone ol
Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'ndeki inşaatın 3. katında çalışan F. S. (29), binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.