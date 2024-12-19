BIST 9.870
DOLAR 35,08
EURO 36,62
ALTIN 2.930,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

Sakarya'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi, hayatını kaybetti.

Abone ol

Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'ndeki inşaatın 3. katında çalışan F. S. (29), binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle maç ertelendi
Rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle maç ertelendi
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına operasyon! 114 şüpheli gözaltında
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına operasyon! 114 şüpheli gözaltında
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı
TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı
Üçüncü toplantı sona erdi! TÜRK-İŞ'ten açıklama
Üçüncü toplantı sona erdi! TÜRK-İŞ'ten açıklama
11 markanın balı sahte çıktı! Bakanlık listeyi güncelledi
11 markanın balı sahte çıktı! Bakanlık listeyi güncelledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Benim için mega projedir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Benim için mega projedir
Galatasaray Dybala için teklif yaptı mı? Roma'dan açıklama
Galatasaray Dybala için teklif yaptı mı? Roma'dan açıklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı! Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı! Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da çok net Suriye mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da çok net Suriye mesajı!
Eşini öldüren polis memuru savunmasında helallik istedi
Eşini öldüren polis memuru savunmasında helallik istedi
Güvenpark’taki sit alanında belediye işgali! Reklam için tarihi alana göz diktiler
Güvenpark’taki sit alanında belediye işgali! Reklam için tarihi alana göz diktiler