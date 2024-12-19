Rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle maç ertelendi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün deplasmanda Paris Basketbol ile yapacağı maç ertelendi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında bugün oynanması planlanan THY Avrupa Ligi 17. hafta mücadelesi, Paris Basketbol'un yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan Avrupa Ligi kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Karşılaşmanın yeni tarihinin yapılacak görüşmelerin ardından belirleneceği duyuruldu.