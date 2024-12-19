TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı

Asgari ücreti belirleme çalışmaları sürerken herhangi bir rakam telaffuz etmemesi nedeniyle eleştirilen TÜRK-İŞ, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından asgari ücret taleplerini açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, taleplerinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olduğunu söyledi. Atalay, bu rakamın altında bir ücret verilirse karara imza atmayacaklarını açıkladı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı bugün sona erdi.

Üçüncü toplantıda da rakam konuşulmazken Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Rakamı gidin ya işverene ya da hükümete sorun" demişti. Ancak toplantıdan sonra Türk-İş kendi rakamını açıklamaya karar verdi.

Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Türk-İş adına katılan 4 işçiye tekliflerini yazmaları için talimat verildi. 4 işçinin kendi başlarına çalışıp birer rakam belirleyerek bu rakamı Türk-İş Başkanlar Kuruluna sunmaları istendi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Ergün Atalay, şunları söyledi:

"20 günlük süre zarfında Türk-İş neden rakam açıklamadı deniliyor. Burada ilk işveren teklifini açıklamalı. Buraya gelmeden önce Hak-iş ve DİSK'le görüştüm onlardan da talep aldık. Biz bu üç toplantıda rakam bekledik. Bu masada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan TÜİK'e kadar herkes var.

Asgari ücret 5 sene önce belirleme ücretiydi. Şimdi geçim ücreti oldu. Asgari ücret toplumu ilgilendiriyor. Bundan önceki toplantılarda geçinemediğimizi anlattık. Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin civarına düştü. Bu ücretle bir ay geçinilmediği ortada bu konuyu toplantıda anlattık. Rakam vermesi gerekenler rakam vermiyor."

"İşveren de hükümet de bir rakam vermiyor"

"Biz bugün bu meselenin biteceğini umut ediyorduk. İşverenin ne vereceğini söylemesi gerekirdi. İşveren de hükümet de bir rakam vermiyor. Kamuoyu bizden bir rakam bekliyor. Elimde 28 bin liradan 36 bin liraya kadar rakamlar var" ifadelerine yer veren Atalay şöyle devam etti:

"Sayın Mehmet Şimşek ülke iyiye gidiyor diyor madem ülke iyiye gidiyor asgari ücretliye nefes aldıracak bir ücret açıklansın.

İşçiler verilen talimatla istedikleri rakamı Türk-İş'e iletti. İşçilerin talebi enflasyon artı yüzde 20'lik refah payıyla 29 bin 583 lira oldu.

Görüşünü açıklaması gerekenler açıklamadı, biz açıklamak zorunda kaldık. Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse imza atmayız. Talebimiz bu, bunu getirirlerse burada oluruz getirmezlerse masada olmayız."