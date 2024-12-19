Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek selamlaştı! D-8 Zirvesi'nden dikkat çeken fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı. Kendisini bekleyen liderlerle tek tek selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kısa sohbet gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı.
Zirve, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin konuk ülke ve hükümet başkanlarını, yeni Başkanlık Sarayında karşılaması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Fotoğraf çekiminin ardından, liderler zirvenin yapıldığı salona geçti.
Kendisini bekleyen liderlerle tek tek selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kısa sohbet gerçekleştirdi.
Zirveye, D-8'e üye Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katıldı.