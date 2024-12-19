BIST 9.765
DOLAR 35,10
EURO 36,56
ALTIN 2.921,72
HABER /  GÜNCEL

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi: Yarın oylama yapılacak

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi: Yarın oylama yapılacak

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.

Abone ol

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 9 Aralık'ta başlayan görüşmeler 10. gününde.

Görüşmeler dolayısıyla Meclis'e ziyaretçi alınmadı, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmadı.

Genel Kurul'un bütçe mesaisi, tüm maddelerin kabul edilmesiyle birlikte, yarı oylamanın ardından sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: Zararlı kimyasallar tespit edildi
Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: Zararlı kimyasallar tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz
Adaların Atları Platformu ahırlarda ölen atlar için İBB'ye tepki gösterdi
Adaların Atları Platformu ahırlarda ölen atlar için İBB'ye tepki gösterdi
Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri tartışmasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri tartışmasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Süper Lig ekibi, 2. Lig takımına yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti
Süper Lig ekibi, 2. Lig takımına yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti
Zelenskiy: Yalnızca ABD ve AB birlik olursa Putin'i durdurabilir
Zelenskiy: Yalnızca ABD ve AB birlik olursa Putin'i durdurabilir
Gazze'de can kaybı 45 bin 129'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 45 bin 129'a yükseldi
Sakarya'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü
Sakarya'da inşaatın 3. katından düşen işçi öldü
Rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle maç ertelendi
Rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle maç ertelendi
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına operasyon! 114 şüpheli gözaltında
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına operasyon! 114 şüpheli gözaltında
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı
TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı