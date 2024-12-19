2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi: Yarın oylama yapılacak

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.Abone ol
2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 9 Aralık'ta başlayan görüşmeler 10. gününde.
Görüşmeler dolayısıyla Meclis'e ziyaretçi alınmadı, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmadı.
Genel Kurul'un bütçe mesaisi, tüm maddelerin kabul edilmesiyle birlikte, yarı oylamanın ardından sona erecek.