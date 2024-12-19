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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz.

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz.

İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. Silah satışının durdurulması konusunda 52 ülke destek vermiştir. 

Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda hepimiz elini taşın altına sokmalı. 

(İsrail-Filistin) Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır.

"Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum"

Ayrıntılar gelecek...

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