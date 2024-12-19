Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: Zararlı kimyasallar tespit edildi

Amerikalı bilim insanları, bazı akıllı saat ve fitness takip bilekliklerinde zararlı kimyasalların bulunduğunu ortaya koydu. Özellikle "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS'ın bu cihazlarda yaygın olduğu öğrenildi.

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Zamanla ve zor parçalanan kalıcı kimyasal yapılarıyla bilinen geniş bir kimyasal aileyi ifade eden PFAS, bazı ürünlerde su, ter ve yağa karşı dayanıklılık sağlamak için tercih ediliyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Notre Dame Üniversitesi'nden Profesör Graham Peaslee, florlu sentetik kauçuktan üretilen bilekliklerde yüksek miktarda PFAS kimyasalının tespit edildiğini belirtti.

Farklı fiyat aralıklarında 22 bilekliğin incelendiği araştırmada, floroelastomer malzemeden üretilen 13 bilekliğin tamamında flor tespit edildi. Ayrıca, bu malzemeden yapılmadığı belirtilen 9 bilekliğin 2’sinde de flor bulundu.

Peaslee, cilde uzun süre temas eden ürünlerde bu kadar yüksek seviyelerde kimyasal bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, daha pahalı bilekliklerin, ucuz olanlara kıyasla daha yüksek kimyasal seviyelerine sahip olduğunu ekledi.

Bir numunede ise bu kimyasal seviyesinin 16 bin ppb'yi aştığı görüldü. Bu oranın, önceki kozmetik araştırmalarında tespit edilen ortalamanın oldukça üzerinde olduğu belirtildi.

Yüksek kimyasal seviyesinin, üretim sürecindeki yöntemlerden kaynaklandığını düşünülüyor. Ancak, bu kimyasalların cilde ne kadar geçtiği ve uzun vadede sağlığı nasıl etkilediği hala bilinmiyor.

Daha önce İngiltere’de satılan meyve ve sebzelerde de tespit edilen PFAS, insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturuyor.Araştırmacılar, silikon malzemeden yapılmış düşük maliyetli bilekliklerin tercih edilmesini ve tüketicilerin floroelastomer içeren ürünlerden kaçınmasını tavsiye ediyor.