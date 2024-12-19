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Beylikdüzü'nde 'el bombası' paniği! Kaldırım üzerinde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beylikdüzü'nde 'el bombası' paniği! Kaldırım üzerinde bulundu

Beylikdüzü'nde kaldırım üzerinde el bombası bulundu.Bölgeye çağırılan bomba imha uzmanları, bir süre inceleme yaptı. El bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kaldırımda el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bölgeye çağırılan bomba imha uzmanları, bir süre inceleme yaptı.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.

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