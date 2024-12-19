Okan Buruk'u eleştiren Hakim Ziyech'in menajeri İstanbul'a çağrıldı

Galatasaray'da kriz büyüyor! Hakim Ziyech'in, kulüp ve Okan Buruk hakkında skandal ifadeler kullandığı iddiası gündeme damga vurdu. Faslı oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

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Galatasaray'da forma giydiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı kulübe ve teknik direktör Okan Buruk'a yönelik skandal ifadeleriyle gündeme oturdu.

Faslı yıldızın, ayrılık sinyalleri verirken dile getirdiği iddialar, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

"GALATASARAY BENİM İÇİN BİTTİ"

Spor Gecesi programında, Ziyech'in bir uçak yolculuğunda yakın bir arkadaşına yaptığı açıklamalar paylaşıldı. Oyuncunun, takımda oynamak istemediği ve Galatasaray'dan ayrılmayı planladığı belirtilerek şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum.

Teknik direktör Okan Buruk hakkında da ağır eleştirilerde bulunan Ziyech, şu sözlerle dikkat çekti:

Okan Hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim.

Galatasaray'ın şampiyonluk şansı sorulduğunda ise Faslı futbolcu, "Çok da umurumda değil. Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım." şeklinde tepki gösterdi.

MENAJERİ İSTANBUL’A ÇAĞRILDI

Bu gelişmelerin ardından Hakim Ziyech'in menajerinin acilen İstanbul’a çağrıldığı ve oyuncunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

Yönetimin, ayrılık sürecini en kısa sürede netleştirmek için girişimlere başladığı belirtiliyor.