BIST 9.765
DOLAR 35,10
EURO 36,56
ALTIN 2.921,72
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk'u eleştiren Hakim Ziyech'in menajeri İstanbul'a çağrıldı

Okan Buruk'u eleştiren Hakim Ziyech'in menajeri İstanbul'a çağrıldı

Galatasaray'da kriz büyüyor! Hakim Ziyech'in, kulüp ve Okan Buruk hakkında skandal ifadeler kullandığı iddiası gündeme damga vurdu. Faslı oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Abone ol

Galatasaray'da forma giydiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı kulübe ve teknik direktör Okan Buruk'a yönelik skandal ifadeleriyle gündeme oturdu.

Faslı yıldızın, ayrılık sinyalleri verirken dile getirdiği iddialar, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

"GALATASARAY BENİM İÇİN BİTTİ"

Spor Gecesi programında, Ziyech'in bir uçak yolculuğunda yakın bir arkadaşına yaptığı açıklamalar paylaşıldı. Oyuncunun, takımda oynamak istemediği ve Galatasaray'dan ayrılmayı planladığı belirtilerek şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum.
Teknik direktör Okan Buruk hakkında da ağır eleştirilerde bulunan Ziyech, şu sözlerle dikkat çekti:

Okan Hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim.
Galatasaray'ın şampiyonluk şansı sorulduğunda ise Faslı futbolcu, "Çok da umurumda değil. Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım." şeklinde tepki gösterdi.

MENAJERİ İSTANBUL’A ÇAĞRILDI

Bu gelişmelerin ardından Hakim Ziyech'in menajerinin acilen İstanbul’a çağrıldığı ve oyuncunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

Yönetimin, ayrılık sürecini en kısa sürede netleştirmek için girişimlere başladığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hüseyin Yayman: Suriye Afganistan olmaz. Suriye Suriye’dir
Hüseyin Yayman: Suriye Afganistan olmaz. Suriye Suriye’dir
İstanbul'da bir kişiyi fidye için kaçıran 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da bir kişiyi fidye için kaçıran 4 zanlı yakalandı
Beylikdüzü'nde 'el bombası' paniği! Kaldırım üzerinde bulundu
Beylikdüzü'nde 'el bombası' paniği! Kaldırım üzerinde bulundu
İBB açıkladı: İstanbul’a 144 yeni metro aracı geliyor!
İBB açıkladı: İstanbul’a 144 yeni metro aracı geliyor!
CHP Genel Başkanı Özel'den Ahmet Özer açıklaması
CHP Genel Başkanı Özel'den Ahmet Özer açıklaması
2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi: Yarın oylama yapılacak
2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi: Yarın oylama yapılacak
Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: Zararlı kimyasallar tespit edildi
Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: Zararlı kimyasallar tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz
Adaların Atları Platformu ahırlarda ölen atlar için İBB'ye tepki gösterdi
Adaların Atları Platformu ahırlarda ölen atlar için İBB'ye tepki gösterdi
Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri tartışmasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri tartışmasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Süper Lig ekibi, 2. Lig takımına yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti
Süper Lig ekibi, 2. Lig takımına yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti
Zelenskiy: Yalnızca ABD ve AB birlik olursa Putin'i durdurabilir
Zelenskiy: Yalnızca ABD ve AB birlik olursa Putin'i durdurabilir