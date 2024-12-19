BIST 9.765
DOLAR 35,10
EURO 36,48
ALTIN 2.926,08
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB yazı gönderdi: Okullarda yılbaşı kutlamaları yapılmayacak

MEB yazı gönderdi: Okullarda yılbaşı kutlamaları yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), devlet okullarında "kültürel değerlere aykırı" olduğu gerekçesiyle yılbaşı ve 'Noel' adı altında düzenlenen kutlamaların yasaklandığını duyurdu..

Abone ol

2024 yılının geride kalmasına sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir açıklama geldi. Okullarda yılbaşı ve 'Noel' adı altında düzenlenen tüm kutlamalar yasaklandı.

Bakanlık, konuya ilişkin tüm il ve ilçe eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

"KÜLTÜREL DEĞERLERE AYKIRI"

Yazıda kutlamaların yasaklanmasıyla ilgili "kültürel değerlere aykırı" olduğu gerekçe gösterildi..

Müdürlüklerden devlet okullarına iletilen yazıda, kutlamaların Türkiye’nin "örf, adet ve geleneklerine uygun, milli değerleriyle uyumlu" yapılması gerektiği ifade edildi.

"BELİRLİ GÜN VE HAFTALARDA YER ALMAYAN HER TÜRLÜ FAALİYET YAPILMAMALI"

Bakanlığın talimatı üzerine 16 Aralık’ta Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım imzasıyla ilçedeki okullara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, Noel, cadılar bayramı vb. adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda; Gereğini rica ederim.

ÖNCEKİ HABERLER
Yapay zeka asgari ücretin ne kadar olacağını tahmin etti
Yapay zeka asgari ücretin ne kadar olacağını tahmin etti
Ağrı'da kaçakçılık operasyonu: 8,5 ton motorin ele geçirildi
Ağrı'da kaçakçılık operasyonu: 8,5 ton motorin ele geçirildi
Türkiye NATO ülkesine askeri gemi üretecek
Türkiye NATO ülkesine askeri gemi üretecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz
Bakan Kurum: Konya için çalışmaya devam ediyoruz
Bakan Kurum: Konya için çalışmaya devam ediyoruz
Okan Buruk'u eleştiren Hakim Ziyech'in menajeri İstanbul'a çağrıldı
Okan Buruk'u eleştiren Hakim Ziyech'in menajeri İstanbul'a çağrıldı
Hüseyin Yayman: Suriye Afganistan olmaz. Suriye Suriye’dir
Hüseyin Yayman: Suriye Afganistan olmaz. Suriye Suriye’dir
İstanbul'da bir kişiyi fidye için kaçıran 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da bir kişiyi fidye için kaçıran 4 zanlı yakalandı
Beylikdüzü'nde 'el bombası' paniği! Kaldırım üzerinde bulundu
Beylikdüzü'nde 'el bombası' paniği! Kaldırım üzerinde bulundu
İBB açıkladı: İstanbul’a 144 yeni metro aracı geliyor!
İBB açıkladı: İstanbul’a 144 yeni metro aracı geliyor!
CHP Genel Başkanı Özel'den Ahmet Özer açıklaması
CHP Genel Başkanı Özel'den Ahmet Özer açıklaması