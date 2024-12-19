MEB yazı gönderdi: Okullarda yılbaşı kutlamaları yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), devlet okullarında "kültürel değerlere aykırı" olduğu gerekçesiyle yılbaşı ve 'Noel' adı altında düzenlenen kutlamaların yasaklandığını duyurdu..

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2024 yılının geride kalmasına sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir açıklama geldi. Okullarda yılbaşı ve 'Noel' adı altında düzenlenen tüm kutlamalar yasaklandı.

Bakanlık, konuya ilişkin tüm il ve ilçe eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

"KÜLTÜREL DEĞERLERE AYKIRI"

Yazıda kutlamaların yasaklanmasıyla ilgili "kültürel değerlere aykırı" olduğu gerekçe gösterildi..

Müdürlüklerden devlet okullarına iletilen yazıda, kutlamaların Türkiye’nin "örf, adet ve geleneklerine uygun, milli değerleriyle uyumlu" yapılması gerektiği ifade edildi.

"BELİRLİ GÜN VE HAFTALARDA YER ALMAYAN HER TÜRLÜ FAALİYET YAPILMAMALI"

Bakanlığın talimatı üzerine 16 Aralık’ta Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım imzasıyla ilçedeki okullara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, Noel, cadılar bayramı vb. adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda; Gereğini rica ederim.