Dışişleri duyurdu: Ülkemize gelecek

Dışişleri Bakanlığı, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 20 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." açıklamasında bulundu.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 20 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Alman mevkidaşının görüşmesinde uluslararası ve bölgesel meseleler ile ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.