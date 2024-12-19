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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de D-8 Zirvesi'ne katıldı.

Burada görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya gelmişti.

MISIR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika gelişmesinde, Kahire'de görüşmelerisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşme gerçekleştirdiği bilirildi.

Görüşmeye ilişkin detayları paylaşan İletişim Başkanlığı, görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını aktardı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye’nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye’nin desteğinin süreceğini belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKES

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını aktardı.

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