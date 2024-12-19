Türkiye rest çekmişti, PKK/PYD'yi korku sardı! Şimdi de bunu yaptılar

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra zora düşen, binalarına çektiği ABD bayraklarını indirmek zorunda kalan terör örgütü PKK/PYD, muhtemel harekatı önlemek için “ABD kontrolünde silahsız bölge” planına sarıldı.

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Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç'i terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtaran Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Ayn el Arab'a (Kobani) harekât hazırlığı başlattı.

KORKUDAN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR: BİZ BUNA HAZIRIZ

Panikleyen YPG elebaşı terörist Mazlum Abdi, bir açıklama yaparak "Suriye'de kapsamlı bir ateşkese bağlılığımızı sürdürüyoruz, ayrıca Kobane'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması önerisini sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

BİR DE TEHDİT ETTİLER

Abdi ile telefonda görüşen ABD'li Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan da benzer bir açıklama gelmişti.

İkili, "Türkiye ateşkesi ve silahsızlandırılmış bölgeyi kabul etmeli, yoksa 2019'daki yaptırım tasarısını önereceğiz" dedi.

Suriye'de muhaliflerin 3 kentten attığı PKK/YPG, sıkıştığı Ayn el Arap'ta binalara ABD bayrağı astı. Ancak bayraklar 24 saat bile geçmeden kaldırıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ER YA DA GEÇ TASFİYE EDİLECEK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçtiğimiz günlerde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği "2024 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda terör örgütü PKK/YPG ile ilgili çok net ifadeler kullanmıştı.

Güler, "Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD’li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Güler'in yapmış olduğu açıklamalar şu şekildeydi

PKK/YPG terör örgütünün artık tek başına hareket etmesine ve kendisine alan açmasına ne Suriye halkının, ne yeni yönetimin ne de bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir. Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD’li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz.

Yeni dönemde Suriye’de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek. Bunu hem Suriye’deki yeni yönetim hem de biz istiyoruz. Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye’yi terk edecek. Suriye’li olanlar silahlarını bırakacak. Bizim ne Irak’ta ne de Suriye’de yaşayan Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Bizim problemimiz sadece ve sadece teröristlerle. Suriye’de yaşayan Kürt kardeşlerimiz de terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmüne maruz kaldı.

PKK/YPG’li teröristler orada yaşayan Kürt kardeşlerimizin çocuklarını zorla kaçırıyor ve çocuk yaşta silahaltına alıyor. Aileler de bu durumdan rahatsız olduklarından çocuklarını örgütün elinden kurtarmak için başka ülkelere göndermeye çalışıyor. İşte bizim sorunumuz Kürt kardeşlerimize de zulmeden PKK/YPG terör örgütüyledir.