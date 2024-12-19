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İsrail'in yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

İsrail'in yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays Okulu'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays Okulunu bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 30'dan fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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