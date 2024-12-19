İsrail'in yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays Okulu'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şaban er-Rays Okulunu bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 30'dan fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.