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HABER /  DÜNYA

Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşul olmadan, İstanbul’da 2022’de varılan anlaşmalar temelinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

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Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan yıllık basın toplantısı ve `Doğrudan Hat` şeklindeki birleşik programda gazeteciler ve halkın sorularını cevapladı.

Başkent Moskova'daki `Gostinıy Dvor` isimli merkezde düzenlenen ve yaklaşık 4 saat 30 dakika süren programda Putin, iç ve dış siyasetle ilgili 2 milyon 400 binden fazla sorudan 76’sını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşul olmadan, İstanbul’da 2022’de varılan anlaşmalar temelinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi. 

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