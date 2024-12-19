Esed'in kaçışında Türkiye etkisi: Kardeşine bile haber vermemiş!

Suriye'de Baas rejiminin çökmesiyle birlikte yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Rusya'ya kaçan Esed'in Şam'daki son saatlerini nasıl geçirdiği ve kaçarken kardeşi dahil hiç kimseye haber vermediği öğrenildi.

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Al Majalla'nın haberine göre Beşar Esed, oğlu Hafız'ın matematik doktorası alması münasebetiyle düzenlenecek törene katılmak üzere Moskova'da bulunduğu sırada muhalif güçler 27 Kasım'da sürpriz bir saldırı başlattığı ileri sürüldü.

OĞLUNUN DİPLOMA TÖRENİNE KATILMADI

Habere göre Suriye'deki çatışmalar Esed'i oğlunun diploma törenine katılamadı. Bunun yerine Moskova'daki Four Seasons Otel'deki odasında kalarak muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etti.

29 KASIM GÜNÜ MOSKOVA'DAN ŞAM'A DÖNÜYORMUŞ

Muhaliflerin Halep'i ele geçirdiği 29 Kasım Cuma günü Esed Moskova'dan Şam'a dönmek üzere uçaktaydı.

KAN DÖKMEME TAVSİYELERİNİ REDDETTİ

Halep'in düşmesinin ardından Esed'in Rusya'nın başkentte kan dökülmesini önlemek için görevi bırakmaya hazırlanması yönündeki tavsiyesini reddettiği bildirildi.

KARDEŞİ MAHİR VE EN YAKIN YARDIMCILARI DAHİ KAÇIŞTAN HABERDAR EDİLMEDİ

Esed'in kaçışına ilişkin program 7-8 Aralık gecesine kadar tamamlanmadı. Al Majalla'ya göre Esed Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı.

Esed'in kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının dahi kaçıştan haberdar edilmediği bildirildi. Haberde Suriye muhalefeti, Esed'in eski rejimi, Arap ve Batılı yetkililerden kaynaklara atıfta bulunuldu.

IRAK VE BAE'DEN YARDIM İSTEDİ

Şam'a dönen Esed, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ve BAE lideri Şeyh Muhammed bin Zayid ile temasa geçti. Esed'in bu süreçte Irak'taki İran destekli Şii milislerden askeri destek ve BAE'den mali yardım istediği bildirildi.

ABD VE TÜRKİYE DETAYI

Habere göre ABD Irak'ı Suriye'ye milis göndermemesi konusunda açıkça uyarırken Türk yetkililer de Rusya ve İran'ı herhangi bir askeri müdahalenin Türkiye'nin müdahalesini tetikleyeceği konusunda uyardı.

RUS DESTEĞİNİN YOLDA OLDUĞU YALANI

Muhalif güçler güneye doğru ilerlerken, Mezzeh askeri havaalanındaki sivil bir uçağın ülke dışına sandık taşımak için kullanıldığı bildirildi. Şam düşmeden bir gün önce, 7 Aralık'ta medya ofisi Esed için başkanlık sarayında yapacağı bir konuşma hazırlamıştı.

Al Majalla'ya göre aynı gün Esed, aralarında en üst düzey diplomatının da bulunduğu yetkililere durumun kontrol altında olduğu ve “Rus desteğinin yolda olduğu” güvencesini verdi. Esed danışmanlarına konuşmayı 8 Aralık Pazar günü yapacağını söyledi.

RUSYA'DAN ŞAM'I TERK ET ÇAĞRISI

Ancak rapora göre 7 Aralık akşamı Esed Rus yetkililerden bir telefon alarak daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Rusya'nın Suriye'de kalan çıkarlarını korumak için Şam'ı terk etmesini tavsiye etti.

Esed 8 Aralık sabahı yanına sadece iki kişiyi alarak kaçtı: Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed.

İlk olarak Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim üssüne kaçtılar ve ardından Moskova'ya uçtular.

Esed'in eşi ve çocukları zaten yurt dışındaydı.

Esed Pazartesi günü sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı ve "savaşmak için" Suriye'de kalmak istediğini ancak Rusya tarafından tahliye edildiğini iddia etti.

Al Majalla'ya göre Esed'in kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeni, geride bıraktığı yardımcılarının Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere ya da Moskova'ya ulaşarak sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini almalarını beklemesiydi.