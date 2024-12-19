ABD'den bir ülkeye dev yardım! Trump'ı zora sokacak hamle

ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından hemen önce Ukrayna'ya daha önce verilen desteklerden çok daha büyük bir silah yardımı yapmaya hazırlandığı bildirildi.

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ABD medyası, Kuzey Avrupa'da her geçen gün şiddetlenerek devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'in, Moskova'ya karşı saldırılarını güçlendirmek için ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin daha önce görülmemiş bir adım atmaya hazırlandığını iddia etti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 'DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ' ASKERİ YARDIM

Biden ve ekibinin, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından hemen önce Ukrayna'ya daha önce verilen desteklerden çok daha büyük bir askeri yardım paketi vereceği öğrenildi.

Söz konusu paketin 20 Ocak'tan yani Trump göreve başlamadan Ukrayna'ya sevk edileceği bildirildi.

Devasa yardım paketinin; top, füze ve zırhlı araçlar dâhil olmak üzere birçok farklı silahı içeriyor. Konuya ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın görevlendirildiği öğrenildi.

ZELENSKİ: ABD'NİN DESTEĞİNDEN MEMNUNUM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ABD'nin söz konusu yardım paketinin acil önem taşıdığını belirtti. Zelesnki, "19 ek savunma sistemine ihtiyacımız var." dedi.

Kanada ve Almanya'dan savunma sistemleri sevkiyatı yapılmasına rağmen bunların "yetersiz" olduğunu belirten Zelenskiy, şehir ve kasabaları korumak için Patriot sistemleri gibi gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç olduğunu yineledi.

Zelenskiy, başta F-16 savaş uçakları olmak üzere birliklerin korunması ve istikrarlı bir cephe hattının sürdürülmesi için elzem olan silah ve teçhizat eksikliğinin kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, "Mesele insan eksikliği değil. Mesele kendimizi etkili bir şekilde savunacak araçlardan yoksun olmak." diye konuştu.

ABD'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenskiy, aynı zamanda Rusya'ya karşı daha güçlü yaptırımlar uygulanması ve NATO'nun Ukrayna için gerçek güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini belirtti.

ZELENSKİY ABD'NİN YENİ TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Ancak ABD'li uzmanlara göre Ukrayna'nın asıl eksiği silah kapasitesi değil asker. ABD Devlet Yetkilileri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e askerlik yaşını 18'e indirmesini teklif etmiş ancak bu teklif Zelenskiy tarafından reddedilmişti.

Zelenskiy yaptığı açıklamada "Amacımız daha fazla can kurtarmak olmalı, silahlar depolarda beklememeli." diyerek ABD'ye karşı tavır almıştı.