Aliyev ifşaata başladı: Protestoların arkasında Macron var

Orta Doğu ve Ukrayna'daki kanlı savaşların ardından Kafkasya'da da tansiyon yükseliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un organize ettiğini söyledi.

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Gürcistan'daki protestolar 21. gününde de devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ses getiren ifşaatlarda bulundu.

Aliyev, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerin arkasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olduğunu açıkladı.

"MACRON RAHAT DURMUYOR"

Aliyev'in çok sert açıklaması şöyle:



"Tiflis'teki protestoların arkasında Emmanuel Macron var. Adam rahat duramıyor. Mutlaka Gürcistan'a müdahale edecek.

Biz, yabancı ajanlar yasasıyla doğru zamanda tedbir aldık. Gürcistan, bu konuda geç kaldı. Yasayı geçirdiler ama tren çoktan kalkmıştı. Tiflis'teki protestolar da bunu gösteriyor.

Son günlerde Gürcistan'da istikrarın sağlanmaya başladığını görüyoruz. Bundan çok memnunuz​."

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararının ardından başlayan protesto gösterileri 21 gündür devam ediyor.

GÜRCİSTAN'DAKİ HÜKÜMET, AB İLE MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU

Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

ABD İLE AB GÜRCİSTAN'I HEDEF ALMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını açıklamıştı.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini duyurmuştu.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirmişti.