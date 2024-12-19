Sacha Boey yine sakatlandı! Galatasaray'ı da şaşırttı...

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'te sık sakatlıklar yaşayan Sacha Boey'in durumunu değerlendirdi. Boey'in Galatasaray'da hiç sakatlık yaşamadığını belirten Demireli, oyuncunun çalışkan ve disiplinli bir isim olduğunu vurgulayarak, yaşadığı sakatlıkları şanssızlığa bağladı. Bayern'e transferinden bu yana 4 kez sakatlanan Boey, toplamda 26 maç kaçırırken, bu sezon 8 maçta 2 asist yaptı.

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Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Alman devi Bayern Münih'te yakası sakatlıklardan kurtulmayan Sacha Boey ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Demireli, Alman basınına yaptığı açıklamada Boey'nin sık sakatlıklar yaşaması hakkında yorum yaptı.

Demireli, Fransız oyuncu ile ilgili "Sakatlıklarına şaşırdık. Bizde oynarken en ufak bir ağrısı bile olmadı. Antrenmanlarını iyi yapan üst seviye bir futbolcuydu. Onun Bayern'de de çalışkan şekilde devam ettiğini biliyorum. Kötü bir yaşam tarzı olmadığını da biliyorum. Muhtemelen bu sakatlıklar tamamen şanssızlıkla alakalı." dedi.

4 kez sakatlık yaşadı

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Boey, Alman devinde 4 kez sakatlık yaşadı.

Bavyera temsilcisinde daha önceki sakatlıkları ile birlikte toplam 26 maç kaçıran ve şimdi de ayak bileği sakatlığı yaşayan Boey'in Ocak ortasında yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

Sacha Boey, bu sezon Bayern Münih'te toplam 8 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik katkı sağladı.