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UEFA Konferans Ligi'nde Play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

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Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda lig etabının son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1

LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda): 1-1

Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya): 1-0

Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya): 4-3

Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre): 1-1

Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-1

Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0

Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya): 1-1

Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir: 1-1

Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova): 2-2

Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus): 4-0

TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan): 4-3

Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0

Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler): 3-2

Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika): 1-0

Play-off eşleşmeleri

Gent (Belçika)-Kopenhag (Danimarka)

Real Betis (İspanya)-Heidenheim (Almanya)

Molde (Norveç)-TSC (Sırbistan)

Jagiellonia (Polonya)-Shamrock Rovers (İrlanda)

Celje (Slovenya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek)

Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

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