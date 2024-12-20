UEFA Konferans Ligi'nde Play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir, Avrupa'ya veda ettiAbone ol
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda lig etabının son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1
LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda): 1-1
Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya): 1-0
Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya): 4-3
Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre): 1-1
Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-1
Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0
Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya): 1-1
Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir: 1-1
Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova): 2-2
Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus): 4-0
TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan): 4-3
Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0
Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler): 3-2
Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika): 1-0
Play-off eşleşmeleri
Gent (Belçika)-Kopenhag (Danimarka)
Real Betis (İspanya)-Heidenheim (Almanya)
Molde (Norveç)-TSC (Sırbistan)
Jagiellonia (Polonya)-Shamrock Rovers (İrlanda)
Celje (Slovenya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek)
Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)