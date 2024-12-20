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Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, bir üst tura yükselme şansını kaybederek Avrupa'ya veda etti.

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UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Belçika ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir Krzysztof Piatek'in 74. dakikada attığı golle öne geçti.

Maçın 82. dakikasında Cercle Brugge Paris Josua Brunner ile skoru 1-1'e getirdi.

Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 6 puan toplayan Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti. 

Cercle Brugge - Başakşehir ilk 11'ler

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

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