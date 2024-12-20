Başakşehir Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, bir üst tura yükselme şansını kaybederek Avrupa'ya veda etti.Abone ol
UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Belçika ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir Krzysztof Piatek'in 74. dakikada attığı golle öne geçti.
Maçın 82. dakikasında Cercle Brugge Paris Josua Brunner ile skoru 1-1'e getirdi.
Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 6 puan toplayan Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.
Cercle Brugge - Başakşehir ilk 11'ler
Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.