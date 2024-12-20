Son anket ASAL'dan geldi CHP'ye soğuk duş Anahtar Parti sürprizi

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 32.5, CHP'nin oy oranı yüzde 30.7 ve MHP'nin oy oranı ise yüzde 9.6 oldu.

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ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Aralık ayı Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Aralık ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1.860 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 32.5'i bu soruya AK Parti yanıtını verdi. Bunu yüzde 30.7 ile CHP cevabını verenler takip etti. MHP yanıtı ise yüzde 9.6 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9.1'lik bir kesim ise bu soruya DEM Parti cevabını verdi.

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE)

AK Parti:%22.6

CHP:%21.4

MHP:%6.7

DEM Parti:%6.3

İYİ Parti:%3.6

Zafer Partisi:%2.4

Yeniden Refah Partisi:%2.2

Anahtar Parti:%1.3

Türkiye İşçi Partisi:%0.9

Diğer:%2.2

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım/Fikrim yok/Cevap yok:%30.4

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?(KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)

AK Parti:%32.5

CHP:%30.7

MHP:%9.6

DEM Parti:%9.1

İYİ Parti:%5.2

Zafer Partisi:%3.4

Yeniden Refah Partisi:%3.2

Anahtar Parti:%1.9

Türkiye İşçi Partisi:%14

Diğer:%3.0