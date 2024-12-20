Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şam'a sürpriz ziyaret iddiası: Emevi Camii'ni ziyaret edebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek 15 gün içinde Şam’a giderek Emevi Camii’ni ziyaret etmesinin planlandığı iddia edildi.

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Suriye'de bir devir sona erdi. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar, 27 Kasım'dan bu yana sürdürdüğü ilerleyişin ardından başkent Şam'ı ele geçirdi.

Suriye devlet televizyonundan HTŞ tarafından yapılan açıklamada Şam'ın düştüğü ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığı duyuruldu.

Daha sonra Esad'ın Moskova'ya gittiği öğrenildi. HTŞ şimdi Suriye'yi idare etmeye hazırlanırken, bu sırada da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde namaz kıldı.

Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin de 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Erdoğan’ın da Şam’a gitmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’in haberine göre, Şam kaynakları 15 günlük süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini kaydetti. HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.