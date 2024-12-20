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TCMB'den yeni X hesabı duyurusu

TCMB'den yeni X hesabı duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin, "TCMB Ekonomik Araştırmalar" ismini taşıyan "@TCMB_Arastirma" X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığını duyurdu.

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TCMB'nin X hesabında yer alan açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)." ifadesi yer aldı.

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