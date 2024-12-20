Lüks konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat: Yeni Levent'te ilk etap teslimi yakında ikinci etap kaçırılmaz fırsatla satışta!

Emlak Konut güvencesi ve DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonuyla hayata geçen Yeni Levent’te teslimat için geri sayım başladı… Projenin ilk etabının teslimleri yakında başlıyor. Satışı devam eden yeni etap ‘Yeni Levent Modern’ ise vade farksız 24 ay taksitli sabit ödeme avantajı veya 120 aya varan kredi imkanlarıyla, kaçırılmayacak büyük bir fırsat sunuyor.

Abone ol

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme, İstanbul’un merkezinde ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle geliştirdiği Yeni Levent’te ilk etabın teslimlerine hazırlanıyor.

Satışı devam eden yeni etap ‘Yeni Levent Modern’ ise konut yatırımını erteleyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İkinci etap için devam eden fırsat kampanyasıyla birlikte, firma bünyesinde; vade farksız, 24 ay vade’ seçeneği sunuluyor.

KİŞİYE ÖZEL HAVUZU OLAN BAHÇE DUBLEKS DAİRELER

Hem doğadan, hem de İstanbul’un köklü semtlerinden biri olan Levent’in tarihi dokusundan ilham alan DAP Yeni Levent lüks yaşam imkanlarına da ayrı bir kapı açıyor. Proje; daireye özel havuzu olan, müstakil girişli bahçe dubleks tipi yaşam üniteleri, geniş bahçe, teras ve balkonlar, yüksek tavanlı salonlar, sosyal tesis alanlarından oluşuyor.

Projede; 53 bin metrekarelik konut ve 12 bin metrekarelik okul alanı bulunuyor. Yeni Levent projesi; tüm bu özellikleriyle, yeni dünyanın örnek yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

TEM OTOYOLU’NA DİREKT BAĞLANTI KOLAYLIĞI

Proje, karayoluyla İstanbul’u birleştiren iki köprüye yakınlığı ve hemen yanı başındaki metro durağı sayesinde, alternatifi bol bir ulaşım imkanı da sunuyor… İstanbul’un metro ağının kesişim noktası olan Seyrantepe metro durağı ise Yeni Levent’in hemen önünde yer alıyor… Ayrıca proje içinde TEM otoyoluna direkt ulaşım, zamandan tasarruf kolaylığı da sunuyor.

BOĞAZ HATTININ MERKEZİNDE; EĞİTİM, SAĞLIK, İYİ YAŞAM BİR ARADA

DAP Holding, gayrimenkul sektöründe daha ilk günden bu yana, yatırım yaptığı bölgelere değer katma vizyonuyla hareket ediyor. 40-50 yıl sonra bile değerine değer katacak lüks yaşamın sembol projelerini geliştiriyor. Özel havuzunuzda çocuklarınızla keyifli zamanlar geçireceğiniz, İstanbul’un seçkin restoranlarına 10 dakikada ulaşacağınız ve geniş yeşil alanlarında günün yorgunluğunu atacağınız DAP Yeni Leven bu özellikleriyle, geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor.

DAP vizyonuyla hayata geçen Yeni Levent projesi; Türkiye’nin en büyük şirketlerinin genel merkezlerine, İstinye Park, Kanyon, Akmerkez ve Zorlu AVM gibi alışveriş merkezlerine, İTÜ ve Boğaziçi gibi eğitim kurumlarının yanı sıra, Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yaklaşık 10 dakika mesafede yer alıyor. Yeni Levent; Büyükdere Caddesi ile Levent, Etiler, Maslak ve Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.

Modern sanatın en güzel örneklerinin bulunduğu sanat galerileri ve müzelerin hemen yanı başında bulunan Yeni Levent, kültür-sanat ve performans merkezlerinin sürekli güncellenen programlarına kolaylıkla ulaşım imkânı sunuyor. Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunan birbirinden güzel restoran, kafe ve eğlence mekânlarının tam ortasında bulunan proje, lokasyonuyla sakinleriningastronomik yolculuklarına ‘bir adım’da ulaşmasını sağlıyor.

İSTER FİRMA BÜNYESİNDE İSTER BANKA KREDİSİYLE

Bir yandan ilk etabın teslimlerine hazırlanan projede, diğer yandan da kaçırılmayacak ödeme kolaylıkları da sunuyor… DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin projeye özel kampanyasında; yüzde 25’i peşin olmak üzere peşin fiyatına vade farksız 24 ay vadeli sabit taksit imkânı yer alıyor. Söz konusu kampanyanın yanı sıra Yeni Levent’ten ev almak isteyenler 120 aya varan vadelerle banka kredisinden yararlanma imkânı da var.

YENİ LEVENT’TE ÖRNEK DAİRE DE HAZIR

Yeni Levent’teki yaşamı deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için örnek daire de hazırlandı. Modern tasarım ve yenilikçi mimariyle tasarlanan dairelerde; birinci sınıf malzemeler; kusursuz bir işçilikle bütünleşiyor. Geniş pencereler ise gün ışığının evin tüm odalarına ulaşmasını sağlıyor. Yeni Levent, yaşamın içeriden dışarıya taştığı, dışarıyla içeriyi bütünleştiren geniş teras, balkon ve bahçeleriyle sakinlerine büyüleyici sürprizler sunuyor.

YILLAR SONRA BİLE DEĞERİNE DEĞER KATACAK

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Yeni Levent’te İstanbul’u doyasıya yaşarken, geniş yeşil alanları ve meyve ağaçlarıyla şehirden kopmadan doğayı yaşamak isteyenlere özel bir fırsat sunduklarını söyledi. Ziya Yılmaz, “DAP’ın üstün mühendislik ve mimari çözümleriyle hayata geçen projemiz, İstanbul’a yıllar sonrası için bile model olabilecek bir anlayışla yükseliyor. Şehrin tam merkezinde ve doğanın içinde yaşama fırsatı sunduğumuz DAP Yeni Levent’te başlattığımız bu kampanya, lüks konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat.” ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKUL EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI

“Konut yatırımı için en doğru zaman” diyen Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “Küresel etkiden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle gayrimenkul en güvenli yatırım aracı. Bazı dönemlerde konut alıcısı dönemsel olarak bu alım talebini erteliyor. Fakat her erteleme sonrasında konut talebinde ciddi bir sıçrama oluyor. Türkiye’nin; nitelikli ve oturuma yönelik projelere ihtiyacı var. Nitelikli konuta olan talep önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.”