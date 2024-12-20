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Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntıları! Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış

Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntıları! Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın düşmeden önceki son günlerinin ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre Esad'ın kardeşi Mahir ve yardımcıları, kaçışından haberdar edilmedi. Esad, Moskova'ya kaçarken yanına sadece o iki ismi aldı.

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Londra merkezli Al Majalla, devrik lider Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntılarını anlattı. Habere göre Esad, oğlu Hafız'ın matematik doktorası alması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere Moskova'da bulunduğu sırada, muhalif güçler 27 Kasım'da sürpriz bir saldırı başlattı.

Suriye'deki çatışmalar Esad'ı oğlunun törenine katılmamaya zorladı.

Bunun yerine Moskova'daki otel odasında kalarak muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etti.

NTV'de yer alan habere göre muhaliflerin Halep'i ele geçirdiği 29 Kasım Cuma günü Esad Moskova'dan Şam'a dönmek üzere uçaktaydı.

Halep'in düşmesinin ardından Esad'ın Rusya'nın başkentte kan dökülmesini önlemek için istifa etmeye hazırlanması yönündeki tavsiyesini reddettiği bildirildi. Al Majalla'ya göre Esad Moskova'ya gitmeden önce Şam'dan Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı.
 

Kardeşi Mahir'e haber vermediler

Esad'ın kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının gidişinden haberdar edilmediği bildirildi.

Şam düşmeden bir gün önce, 7 Aralık'ta, Esad'ın medya ofisi başkanlık sarayında yapması için bir konuşma hazırladı.

Habere göre aynı gün Esad, aralarında en üst düzey diplomatının da bulunduğu yetkililere durumun kontrol altında olduğu ve “Rus desteğinin yolda olduğu” güvencesini verdi.

Esad, danışmanlarına konuşmayı 8 Aralık Pazar günü yapacağını söyledi.

Yanına aldığı iki isim

Ancak rapora göre 7 Aralık akşamı Esad Rus yetkililerden bir telefon aldı.

Moskova, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Rusya'nın Suriye'de kalan çıkarlarını korumak için Esad'ın Şam'dan ayrılmasını tavsiye etti.

Esad, 8 Aralık sabahı yanına sadece iki kişiyi alarak kaçtı: Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed.

Rusya'nın Suriye'nin batısındaki Hmeymim üssüne kaçtılar ve oradan da Moskova'ya uçtular. Esad'ın eşi ve çocukları zaten yurt dışındaydı.

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