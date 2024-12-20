Kritik seviyeyi aşan dolarda son durum! Alış-satış rakamları belli oldu

Aralık ayına 34,70 TL seviyesinden başlayan dolar, 2024 yılı kapanırken yükseliş sergilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde de dolarda hareketlilik devam ediyor. Dolar, altın, euro son rakamlar belli oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Haftanın son işlem gününde piyasalarda hareketlilik devam ediyor.

Dolar ve Euro

Serbest piyasada 35,1520 liradan alınan dolar, 35,1540 liradan satılıyor.

36,4800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4820 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0790 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5890 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında da ibre yukarı yönlü seyrediyor. Gram altın 2.941, çeyrek altın 4.917 liradan işlem görürken cumhuriyet altını da 19.589 liradan alıcı buluyor.