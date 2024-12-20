Motorine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Bu gece yarısından itibaren motorine 58 kuruş zam yapılması beklenirken, benzin fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor.

Abone ol

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve bölgesel gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırmaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 58 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel pompa fiyatlarına göre Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 43,14 TL/litre

Motorin: 43,33 TL/litre

Zammın ardından motorin fiyatlarının İstanbul’da 43,91 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın, hem tüketiciler hem de taşımacılık sektörü üzerinde önemli bir maliyet baskısı yaratacağı öngörülüyor.

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki değişimlere ve döviz kuruna duyarlı bir yapıya sahip. Fiyatlar, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı esas alınarak hesaplanıyor. Bu süreçte izlenen adımlar şu şekilde:

Uluslararası Piyasalar: Akdeniz-İtalyan piyasalarında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor.

Rafineri Fiyatı: Bu verilerden hareketle, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.

Vergiler ve Paylar: Gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor.

KDV Dahil Satış Fiyatı: Elde edilen bu tutar üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanarak nihai pompa fiyatı belirleniyor.

Bu formül, petrol fiyatlarındaki uluslararası dalgalanmalar ve döviz kuru değişikliklerinin Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemesine neden oluyor.