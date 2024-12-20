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Kıbrıs Türklerin geçmişi ve onlara verilen isimler kamuoyu ile paylaşıldı

Kıbrıs Türklerin geçmişi ve onlara verilen isimler kamuoyu ile paylaşıldı

İngiltere'de düzenlenen "Kıbrıs Türk Halkının Tarihi" sempozyumunda, adada yaşayan Türklerin geçmişi ve tarihte onlara verilen isimler ele alındı.

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Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda (SOAS) düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin katıldı. Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kureyşi ile eski İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (BTCA) Başkanı Ersu Ekrem de sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı.

Kureyşi, İslamiyet'in ortaya çıkışından sonra bölgeye Arapların geldiğini belirterek, Emevi ve Abbasiler döneminde Orta Asya Türklerinin İslam ordularına asker olarak katıldığını kaydetti.

Bu dönemlerde İslam ordularının Kıbrıs'a akınlar yaptığını anlatan Kureyşi, adada bu Türklerin soyundan gelenlerin olabileceğini ifade etti.

Kureyşi, Osmanlı öncesi Kıbrıs'ta Türk köleler bulunduğunu, bazılarının ise Hristiyanlığı seçtiğini ve bugün bazı Rumların dedelerini oluşturduklarını söyledi.

Osmanlı'nın fethi öncesi de Kıbrıs'ta camiler ve medreseler bulunduğuna ilişkin tarihi belgeler paylaşan Kureyşi, fetih sonrası adaya Anadolu'dan Türkler yerleştirildiği gibi Osmanlı içi göç sonucu da adaya Türklerin geldiğini dile getirdi.

Kureyşi, İngiliz belgelerinde adadaki Türklerden "Türk-Müslüman", Rum belgelerinde ise tüm Müslümanlardan "Türk" olarak bahsedildiğini anlattı.

Ersu Ekrem de bugünkü Kıbrıs sorununun başlamasıyla gelişen süreçte adadaki Türklerin durumunu ele aldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, sempozyumun sonunda yaptığı konuşmada, ortak gelecek için adadaki Türk tarihinin anlatılması ve öğretilmesinin önemine işaret etti.

Ertaş, Kıbrıs Adası'nda şu anda bir barış ortamı olduğuna değinerek iki tarafın da birbiriyle işbirliği yapabileceği bir fırsat ortamı bulunduğunu kaydetti.

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