Terör saldırısıyla ilgili sözleriyle tepki çeken Ayşenur Arslan'a istenen ceza belli oldu

Ayşenur Arslan’ın, 2023’de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili tepki çeken sözleri ilişkin yürütülen hazırlanan iddianamede, Arslan’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan’ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, sarf ettiği sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Ayşenur Arslan ne demişti?

Arslan, Halk TV'deki programında, Ankara'daki saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış.

"Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu: Talihsiz sözler

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programını sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın açıklamalarını "talihsiz sözler" olarak nitelendirmişti. Mahiroğlu, "Aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" demişti.

Ankara’da 20023'te TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. 2 saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmiş diğeri güvenlik güçlerince öldürülmüştü.