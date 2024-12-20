Bakan Bayraktar'dan Gazprom açıklaması: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, duyurdu.

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ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanındı. Bloomberg’e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Doğal gaz ödemelerinin yapıldığı Gazprombank ABD​ tarafından yaptırım listesine alındı. Bu yaptırım, Rusya'ya olan doğal gaz borcunu ödeme konusunda sıkıntılar doğuruyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye muafiyet sağlanması konusunda ABD'ye başvuruda bulunduklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. Talepler sonuç buldu.

ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanındı. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyet Türkiye’ye tanınmıştı. Bu ayrıntıyı özellikle vurgulayan Bakan Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini ifade etmişti.

Bu kapsamda Türkiye, doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edecek.