BIST 9.742
DOLAR 35,19
EURO 36,58
ALTIN 2.946,24
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bayraktar'dan Gazprom açıklaması: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

Bakan Bayraktar'dan Gazprom açıklaması: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

 ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, duyurdu.

Abone ol

ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanındı. Bloomberg’e konuşan  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Doğal gaz ödemelerinin yapıldığı Gazprombank ABD​ tarafından yaptırım listesine alındı. Bu yaptırım, Rusya'ya olan doğal gaz borcunu ödeme konusunda sıkıntılar doğuruyordu.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye muafiyet sağlanması konusunda ABD'ye başvuruda bulunduklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. Talepler sonuç buldu.

ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanındı. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyet Türkiye’ye tanınmıştı. Bu ayrıntıyı özellikle vurgulayan Bakan Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini ifade etmişti.

Bu kapsamda Türkiye, doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak davası! 3 üyenin kararı belli oldu iddiası
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak davası! 3 üyenin kararı belli oldu iddiası
ABD basınından flaş Suriye iddiası! Eğer gerçekleşirse 8 Aralık'tan bu yana bir ilk olacak
ABD basınından flaş Suriye iddiası! Eğer gerçekleşirse 8 Aralık'tan bu yana bir ilk olacak
İngiltere'de kaybolmuştu akıbeti kötü çıktı! Türk akademisyenin cansız bedeni bulundu
İngiltere'de kaybolmuştu akıbeti kötü çıktı! Türk akademisyenin cansız bedeni bulundu
İstanbul'da uygun fiyatlı daire satma vaadiyle dolandırıcılık! 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uygun fiyatlı daire satma vaadiyle dolandırıcılık! 4 şüpheli yakalandı
İş adamı Emin Hitay, 'iftira' dediği davada 5 ay hapis cezası aldı
İş adamı Emin Hitay, 'iftira' dediği davada 5 ay hapis cezası aldı
Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntıları! Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış
Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntıları! Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış
Lüks konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat: Yeni Levent'te ilk etap teslimi yakında ikinci etap kaçırılmaz fırsatla satışta!
Lüks konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat: Yeni Levent'te ilk etap teslimi yakında ikinci etap kaçırılmaz fırsatla satışta!
Kıbrıs Türklerin geçmişi ve onlara verilen isimler kamuoyu ile paylaşıldı
Kıbrıs Türklerin geçmişi ve onlara verilen isimler kamuoyu ile paylaşıldı
Ünlü mimar Turgut Toydemir trafikte tartıştığı polis tarafından vuruldu
Ünlü mimar Turgut Toydemir trafikte tartıştığı polis tarafından vuruldu
Kritik seviyeyi aşan dolarda son durum! Alış-satış rakamları belli oldu
Kritik seviyeyi aşan dolarda son durum! Alış-satış rakamları belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi
Motorine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Motorine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak