BIST 9.742
DOLAR 35,19
EURO 36,58
ALTIN 2.946,24
HABER /  GÜNCEL

İngiltere'de kaybolmuştu akıbeti kötü çıktı! Türk akademisyenin cansız bedeni bulundu

İngiltere'de kaybolmuştu akıbeti kötü çıktı! Türk akademisyenin cansız bedeni bulundu

İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, Türk akademisyenin cansız bedeninin Londra'daki Regent kanalında bulunduğunu açıkladı.

Abone ol

AA muhabirine konuşan Banu Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi, Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yaptı.

Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdiğini anlatan Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti.

Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.

Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti.

Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da uygun fiyatlı daire satma vaadiyle dolandırıcılık! 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uygun fiyatlı daire satma vaadiyle dolandırıcılık! 4 şüpheli yakalandı
İş adamı Emin Hitay, 'iftira' dediği davada 5 ay hapis cezası aldı
İş adamı Emin Hitay, 'iftira' dediği davada 5 ay hapis cezası aldı
Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntıları! Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış
Beşar Esad'ın son günlerinin ayrıntıları! Kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış
Lüks konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat: Yeni Levent'te ilk etap teslimi yakında ikinci etap kaçırılmaz fırsatla satışta!
Lüks konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat: Yeni Levent'te ilk etap teslimi yakında ikinci etap kaçırılmaz fırsatla satışta!
Kıbrıs Türklerin geçmişi ve onlara verilen isimler kamuoyu ile paylaşıldı
Kıbrıs Türklerin geçmişi ve onlara verilen isimler kamuoyu ile paylaşıldı
Ünlü mimar Turgut Toydemir trafikte tartıştığı polis tarafından vuruldu
Ünlü mimar Turgut Toydemir trafikte tartıştığı polis tarafından vuruldu
Kritik seviyeyi aşan dolarda son durum! Alış-satış rakamları belli oldu
Kritik seviyeyi aşan dolarda son durum! Alış-satış rakamları belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi
Motorine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Motorine zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Artvin'de heyelan! Dev kayalar karayoluna düştü: Yol trafiğe kapandı
Artvin'de heyelan! Dev kayalar karayoluna düştü: Yol trafiğe kapandı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu! Bakan Yerlikaya: 38 şüpheli tutuklandı, 4 lüks araca el konuldu
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu! Bakan Yerlikaya: 38 şüpheli tutuklandı, 4 lüks araca el konuldu
Kırklareli'nde hemzemin geçitte tren servis minibüsüne çarptı
Kırklareli'nde hemzemin geçitte tren servis minibüsüne çarptı