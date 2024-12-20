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Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak davası! 3 üyenin kararı belli oldu iddiası

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak davası! 3 üyenin kararı belli oldu iddiası

Yazar Talat Atilla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istenen ahmak davasıyla ilgili kararı yakında açıklaması beklenen Yargıtay 24. ceza Dairesi'ndeki 3 üyenin İmamoğlu aleyhine karar verdiğini yazdı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davayla ilgili çarpıcı bir iddiayı gazeteci Talat Atilla, yazısına taşıdı.

Aylar önce İmamoğlu'na siyasi 5 yıl siyasi yasak istendiği iddiasını gündeme getiren Atilla, bu kez de son sözü söylecek Yargıtay 24. Ceza Dairesi'ne ilişkin aldığı duyumları yazısında böyle aktardı:

"Hukuk çevrelerinden aldığım bilgilere göre İmamoğlu hakkında verilen karar kısa sürede açıklanacak. Doğrusu ben bu kararın daha önce açıklanacağını öngörmüştüm ama demek ki üst üste yapılan toplantılarla yargı üyeleri kararlarından emin olmak istediler. Tabi bir de AYM'nin Ekrem İmamoğlu'na açılan 'ahmak' davasındaki heyet değişikliğinin adil yargılanma hakkı ihlali oluşturduğuna yönelik kararı derken süreç uzadı.

Kararın 2'ye karşı 1 çıkma eğiliminde olduğu yönünde bilgi aldığımı önceki yazılarımda ifade etmiştim. Konuştuğum hukukçuların verdiği bilgi bu yöndeydi.

Son edindiğim bilgiler; kararın oy çokluğu değil, oy birliğine daha yakın olduğu yönünde. Yani, mahkemenin 3 üyesi de İmamoğlu'nun aleyhine karar vermiş görünüyor. Karar bu şekilde çıkar ve Yargıtay tarafından da onanırsa İmamoğlu, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Görevde de kalamayacak. Elbette karar açıklanmadan hiçbir konu hakkında yüzde yüz diyemeyiz ama yüzde 99 diyebilirim!"

Ne olmuştu?

ekrem İmamoğlu’na “Olan biten şeylere baktığımızda tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” sözleri gerekçe gösterilerek 14 Aralık 2022’de, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği” suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve “siyasi yasak” cezası verilmişti.

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