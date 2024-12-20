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Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar tahmini ise geriledi. İşte tüm detaylar...

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TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Enflasyon tahmini

Buna göre, geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.

Dolarda düşüş

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,7205'ten 35,3011'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7475'ten 43,2299'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 14,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,8 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 18 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'den 3'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,2'den 3,1'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.

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