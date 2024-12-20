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AB'den Ukrayna'ya dev destek

AB'den Ukrayna'ya dev destek

Avrupa Birliği ülkeleri Rusya ile savaşan Ukrayna'ya destek paketleri açıklamaya devam ediyor. Avrupa ülkelerinin 2025 yılında Ukrayna'ya 30 milyar avroluk destek sağlayacağı belirtildi.

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AB liderlerinin Brüksel'de düzenlediği zirve toplantısı kapsamında Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar avroluk destek sağlanması kararına varıldı. Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. AB'nin Şubat 2022'de başlayan savaş sürecinde şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 130 milyar avroluk mali destek sağladığına işaret eden Costa, "2025'te ek 30 milyar euro daha sağlayacağız" dedi.

ABD
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