Çalışanın böbreği ile hayata tutunmuştu! Mobilyanın 'Kıral'ı ünlü iş adamı Fatih Kıral öldü
“Mobilya İmparatoru” olarak anılan, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Fatih Kıral hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Kıral, bir çalışanının böbrek bağışıyla yeniden sağlığına kavuşmuştu. Ancak iki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan iş insanı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Abone ol
Mobilya sektörünün tanınmış ismi ve adını taşıyan mobilya markasıyla bilinen Fatih Kıral, bugün yaşamını yitirdi.
2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ve bir çalışanının böbreğiyle hayata tutunan Kıral, geçtiğimiz günlerde tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Nakledilen böbreğin de iflas etmesi sonucu diyalize bağlanan Fatih Kıral, bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Bugün, uzun süredir süren sağlık mücadelesine son veren Kıral, hayata gözlerini yumdu.