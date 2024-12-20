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Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

 Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

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Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ablasını ülkesine gönderen 27 yaşındaki Muhammet Muhanney, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Muhanney, "Türkiye'de inşaat işinde çalıştım. Bugün ablam Suriye'ye gidecek. Ben de yılbaşına kadar gitmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim ama vatanımız bizi bekliyor ve oraya gitmek istiyoruz. Hepimiz kardeşiz." dedi.

Türkiye'ye 11 yıl önce sığınan Fatma Cemmel (60) ise Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Faten Akaş (9) da 5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Türkiye'de okula gittim. Arkadaşlarım oldu, onları çok sevdim. Onlar da beni sevdi. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum ve özleyeceğim." ifadesini kullandı.

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