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Dardanel hisse satışı sonrasında çoğunluk hissesini korudu

Dardanel hisse satışı sonrasında çoğunluk hissesini korudu

Dardanel Önentaş Gıda San. AŞ hisse senetlerinden 100 milyon lira nominal tutarlı (toplam sermayesinin yüzde 17,06'sı) kısmını yurt dışında yerleşik Gramercy Funds Management LLC'nin yönettiği fonların yatırımı ile Lüksemburg merkezli Crescent Securitisations Lux Sarl şirketine, borsa dışı işlemle satışını tamamladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlem sonrasında Dardanel Önentaş Gıda San. AŞ, sermayesinin yüzde 51,5 sahipliğini ve hakim ortak durumunu sürdürdü.

Hisse satışından elde edilen gelir, şirketin yüzde 300 bedelli sermaye artırımında kullanılacak. Böylece, şirkete 50 milyon dolar değerinde kaynak sağlanarak borçluluk azaltılacak, sermaye yapısı güçlendirilecek ve karlılık artırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, gerek yurt içi gerekse yurt dışı üretim alanlarında gerçekleştirdikleri katma değerli ve yenilikçi ürünlerle büyümelerini sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'de 9 ürün kategorimizin 7'sinde 20 ayrı markamız ile pazar lideriyiz. Dünya genelinde 39 ülkeye ihracat yapan uluslararası bir şirket konumundayız. Dardanel Şirketler Grubu olarak, yüzde 70'i kadınlardan oluşan 4 binin üzerindeki çalışanımız ve paydaşlarımızla birlikte ekosistemimizi büyüterek ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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