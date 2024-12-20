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Cezaevine girmemek için sürekli hamile kalıyor! 78 yıl hapis cezası olan kadın rapor ibraz edemeyince tutuklandı

Cezaevine girmemek için sürekli hamile kalıyor! 78 yıl hapis cezası olan kadın rapor ibraz edemeyince tutuklandı

Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası hamile olduğu için ertelenen ve işlediği diğer suçlardan aranan hükümlü, rapor ibraz edemeyince tutuklandı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve 5'inci çocuğuna hamile olan Seher C. (24) ile akrabası Sultan C'yi yakaladı.

Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 4 olaydan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası hamile olduğu için ertelenen Seher C. hakkında, arandığı 13 suçtan emniyette işlem yapıldı. Bu kişi ile ifadeye yönelik aranan Sultan C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hamileliğinin 4'üncü ayında olan ve cezaevinde kalmasının uygun olmadığına ilişkin doktor raporu yetişmeyen Seher C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sultan C. ise serbest bırakıldı. Seher C'nin cezaevine girmemek için sık sık hamile kaldığı öne sürüldü.

Cezaevine girmemek için sık sık hamile kaldığı öne sürülen Seher C'nin, söz konusu raporu ibraz etmesi halinde tahliye edileceği öğrenildi.

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