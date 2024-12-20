ABD'li diplomatlar HTŞ temsilcileriyle görüşmek için Suriye'de

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf’in de aralarında bulunduğu ABD heyeti, HTŞ temsilcileriyle görüşmek amacıyla Şam’a gitti. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD'nin Suriye'de şu anda yaklaşık 2 bin askeri bulunduğunu ve bu sayının geçmişte bildirilen sayıdan yaklaşık bin 100 daha fazla daha olduğunu belirtti.

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Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devirilmesi ve yönetimin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından ele geçirilmesinin ardından ABD'li üst düzey diplomatlardan oluşan bir heyet, HTŞ temsilcileriyle görüşmek için bugün Şam’a gitti. ABD'li diplomatların ''ılımlı ve kapsayıcı bir yolu teşvik etmek ve kayıp Amerikalılarla ilgili ipuçları bulmak umuduyla'' Suriye’ye gittiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, heyetin Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve bölgesel ortaklar tarafından onaylanan geçiş ilkelerini görüşmek üzere HTŞ temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, heyette ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve Bakanlığın Suriye angajmanını yönetmekle görevlendirilen yeni Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein’ın yer aldığını açıkladı.

Sözcü, diplomatların HTŞ'nin yanı sıra sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyelilerle "ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonları ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceği konusunda" görüşeceklerini bildirdi. Görüşme, ABD ile Suriye'nin geçici hükümeti arasındaki ilk yüz yüze ve resmi buluşma olacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD'nin Suriye'de şu anda yaklaşık 2 bin askeri bulunduğunu ve bu sayının geçmişte bildirilen sayıdan yaklaşık bin 100 daha fazla daha olduğunu belirtti. Ryder, "Verdiğimiz rakamlar arasındaki farkı göz önünde bulundurarak, size bu rakamı vermeye karar verdim" dedi.

IŞİD'le savaşmak üzere 2 bin askerin Suriye'de bulunduğunu belirten Ryder, "Konuşlandırmalarımızda ve bu sayıların bazılarında çoğu zaman diplomatik ve operasyonel güvenlik mülahazaları söz konusudur ve burada da durum kesinlikle budur" dedi.

Pat Ryder, "Anladığım ve bana da açıklandığı üzere, bu ilave kuvvetler değişen görev gereksinimlerini karşılamak üzere konuşlandırılan geçici rotasyonel kuvvetler olarak kabul edilirken, çekirdek 900 konuşlandırıcı daha uzun süreli görevlerde bulunuyor" ifadelerini kulandı.