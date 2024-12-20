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Amazon Türkiye'den 'Yılın Son Fırsatları' kampanyası

Amazon Türkiye'den 'Yılın Son Fırsatları' kampanyası

Amazon Türkiye, yılbaşına sayılı günler kala "Yılın Son Fırsatları" kampanyasıyla kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde Prime üyelerine cazip indirimler sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un her yıl gerçekleştirdiği ve yılbaşı öncesi tüm kategorilerde fırsatlar sunan "Yılın Son Fırsatları", kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 27 Aralık'a kadar devam edecek.

Prime üyeleri, kampanya boyunca kişisel bakım ve kozmetik kategorisi altında makyaj malzemelerine, cilt bakım ürünlerine, saç bakım cihazlarına, tıraş makinelerine ve başka ürünlere indirimle sahip olabiliyor.

Kampanya kapsamında sunulan bazı ürünler arasında "Anatolia Soap Aloe Vera Sabunu", "Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten", "Pantene Doğal Sentez Yağ Terapisi Şampuan" ve "Philips 13'ü 1 arada Erkek Bakım Seti" gibi seçenekler yer alıyor.

Yılın Son Fırsatları boyunca her gün yenilenecek indirimlerden faydalanmak için Amazon üyesi olmak yeterli oluyor. Amazon müşterileri, kampanya boyunca "Çok Al Az Öde" ile seçili ürünlerde ek tasarruf fırsatından faydalanabiliyor.

Prime üyeleri ise kampanya boyunca üyelere özel Flaş Fırsatlar'a erişim sağlayabilecek. Bu üyeler, kampanya boyunca satın aldıkları, satıcısı Amazon olan "Fırsat" ürünlerinin fiyatı 27 Aralık gece yarısına kadar düşerse aradaki fiyat farkını 15 Ocak'ta hediye bakiyesi olarak iade alabilecek. ​​​​​​​

Prime üyeleri, hızlı ve ücretsiz kargo, Prime Video, Prime Gaming gibi ayrıcalıklardan da yararlanabiliyor.

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