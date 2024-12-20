Cantürk Alagöz gerçekleri anlatıyor ama kime? Sahnede yine Ali Mahir Başarır ve işte yalanları!

AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın meclisteki iftiralarına hem kürsüden hem de sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Alagöz, ülkeye sağladığı katkılara dikkat çekerek, yapılan suçlamalara sert bir şekilde karşılık verdi.

Cantürk Alagöz, aşı konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünyada aşı bulunmazken, 2020 yılının Nisan ayında aşı için klinik çalışma başlattım. Aşı fiyatlarının 20 avronun altında olmadığı bir dönemde, ben ülkemize 12 dolara aşı getirdim. Diğer firmaların daha yüksek fiyata satmasının önüne geçtim ve devletin kasasında 1,2 milyar dolar kaldı.”

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık canlı yayında Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.